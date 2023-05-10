Естонія підозрює організацію, яка збирала кошти для допомоги Україні, у шахрайстві

Держпрокуратура Естонії порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних НКО Slava Ukraini на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

У Держпрокуратурі зазначили, що порушення кримінальної справи за статтею про присвоєння майна є первинною оцінкою, яка може змінитися в ході провадження. Наразі підозри нікому не висувалися, ведетсься слідство.

"Поза кримінальним розслідуванням ми збирали інформацію на додаток до тієї, що була опублікована в пресі, а також підтримували прямий контакт із нашими українськими колегами. На базі зібраної інформації є підстави для порушення кримінальної справи", – зазначила державний прокурор Трійну Олев.

Розслідування в Естонії почалось після того, як українські правоохоронці, за даними естонських ЗМІ, почали розслідувати діяльність українського партнера Slava Ukraini - організації All for Victory.