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Естонія підозрює організацію, яка збирала кошти для допомоги Україні, у шахрайстві

Фото: в Естонії підозрюють в шахрайстві організацію, яка збирала кошти для України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Держпрокуратура Естонії порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних НКО Slava Ukraini на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

У Держпрокуратурі зазначили, що порушення кримінальної справи за статтею про присвоєння майна є первинною оцінкою, яка може змінитися в ході провадження. Наразі підозри нікому не висувалися, ведетсься слідство.

"Поза кримінальним розслідуванням ми збирали інформацію на додаток до тієї, що була опублікована в пресі, а також підтримували прямий контакт із нашими українськими колегами. На базі зібраної інформації є підстави для порушення кримінальної справи", – зазначила державний прокурор Трійну Олев.

Розслідування в Естонії почалось після того, як українські правоохоронці, за даними естонських ЗМІ, почали розслідувати діяльність українського партнера Slava Ukraini - організації All for Victory.

Раніше, фонд MTÜ Slava Ukraini заявив, що російські агенти влаштували на них інформаційну атаку, щоб зупинити їхню діяльність.

Нагадаємо, в Естонії на стіні Нарвського замку, яка розвернута до російського кордону вивісили плакат із Путіним, звинуваченим у військових злочинах.

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