Благодійний фонд "Все для перемоги" відреагував на інформаційну атаку

Російські агенти намагаються зупинити діяльність найбільшого в Естонії фонду MTÜ Slava Ukraini, що активно допомагає Україні. На цей момент естонський фонд зібрав приватних пожертв на потреби України на суму щонайменше 6,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Як йдеться в повідомленні, інформаційна атака спрямована на засновницю фонду Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме, що багато років прожила в Україні, а зараз є депутаткою парламенту Естонії від ліберальної партії Eesti 200.

Кампанію з дискредитації активістки активно підтримують зрадники України, серед яких Анатолій Шарій, а також стотисячні російські Telegram-канали.

Представники фонду вважають, що мета замовників - заблокувати роботу благодійного фонду, і, тим самим, суттєво зменшити підтримку України. На думку естонських експертів, за медійною атакою стоять політичні сили, яким на виборах в парламент Естонії у 2019 році інформаційно допомагали структури Євгенія Пригожина, власника славнозвісної ПВК "Вагнер".

Для дискредитації Йоганни-Марії Лехтме використовують безпідставні звинувачення на адресу партнера MTÜ Slava Ukraini - українського благодійного фонду "Все для перемоги" та ТОВ "Айсі Констракшн".

Спеціалізацією БФ "Все для перемоги" є забезпечення технічних, медичних та харчових потреб українських бійців, що воюють на передовій, а також цивільних мешканців на деокупованих територіях. Команда фонду постійно особисто доставляє під обстрілами гуманітарну допомогу у райони активних бойових дій.

"Відправляю російським агентам наше чітке повідомлення: йдіть слідом за руським воєнним кораблем. Ми продовжуємо працювати - збирати гуманітарну і військову допомогу та доставляти їх бойовим підрозділам та цивільним. Разом з нашими міжнародними партнерами ми щасливі допомагати Україні всіма наявними у нас можливостями", - прокоментував засновник та директор фонду "Все для перемоги" Геннадій Васьків.

За повідомленням фонду, найближчим часом буде проведено офіційний аудит його діяльності, аби вчергове зафіксувати прозорість і ефективність роботи та партнерства.

Нагадаємо, фонд "Все для перемоги" створено на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його зусиллями вже придбано та передано безпосередньо в зону бойових дій та на деокуповані території: понад 340 автомобілів, понад 350 дронів, понад 50 тепловізорів та прицілів, понад 100 глушників, 22600 наборів продуктів, засобів гігієни та речей першої необхідності, понад 100 генераторів, товарів медичного призначення на суму понад 3 млн євро, форма для військових на суму понад 1 млн євро.