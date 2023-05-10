Эстония подозревает организацию, собиравшую средства для помощи Украине, в мошенничестве

Госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

В Госпрокуратуре отметили, что возбуждение уголовного дела по статье о присвоении имущества является первичной оценкой, которая может измениться в ходе производства. Подозрения никому не выдвигались, ведется следствие.

"Вне уголовного расследования мы собирали информацию в дополнение к опубликованной в прессе, а также поддерживали прямой контакт с нашими украинскими коллегами. На базе собранной информации есть основания для возбуждения уголовного дела", - отметила государственный прокурор Тройну Олев.

Расследование в Эстонии началось после того, как украинские стражи порядка, по данным эстонских СМИ, начали расследовать деятельность украинского партнера Slava Ukraini - организации All for Victory.