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Эстония подозревает организацию, собиравшую средства для помощи Украине, в мошенничестве

Фото: в Эстонии подозревают в мошенничестве организацию, собиравшую средства для Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

В Госпрокуратуре отметили, что возбуждение уголовного дела по статье о присвоении имущества является первичной оценкой, которая может измениться в ходе производства. Подозрения никому не выдвигались, ведется следствие.

"Вне уголовного расследования мы собирали информацию в дополнение к опубликованной в прессе, а также поддерживали прямой контакт с нашими украинскими коллегами. На базе собранной информации есть основания для возбуждения уголовного дела", - отметила государственный прокурор Тройну Олев.

Расследование в Эстонии началось после того, как украинские стражи порядка, по данным эстонских СМИ, начали расследовать деятельность украинского партнера Slava Ukraini - организации All for Victory.

Ранее фонд MTÜ Slava Ukraini заявил, что российские агенты устроили на них информационную атаку, чтобы остановить их деятельность.

Напомним, в Эстонии на стене Нарвского замка, которая развернута к российской границе, вывесили плакат с Путиным, обвиняемым в военных преступлениях.

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