В Естонії на кордоні з РФ з'явився плакат із Путіним, звинуваченим у військових злочинах

В Естонії на стіні Нарвського замку, яка повернута до російського кордону, у вівторок, 9 травня, вивісили плакат із зображенням президента Росії Володимира Путіна. На ньому російського диктатора звинуватили у воєнних злочинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Так, акцію організував Нарвський музей. Плакат з написом: "Путін - військовий злочинець" видно з боку Івангородської фортеці (Ленінградська область, РФ).

"Це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція, яка провисить кілька днів. Вона недвозначно нагадує про те, що тут у нас у Нарві проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Це те місце, яке розташоване прямо навпроти масштабного майданчика і сцени на протилежному боці (річки та кордону, - ред.). Ми повинні пам'ятати про те, що поряд з нами йде повномасштабна війна, розв'язана Путіним. Ми вважаємо за необхідне розмістити цю інсталяцію і нагадати про те, що все має свою ціну", - сказала директор Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

Роботи із встановлення плаката зайняли близько години. Фотографії плаката на стіні замку, опубліковані в соціальних мережах музею, підписано коротким коментарем: "Тут кордон!".

Російська сторона вимагала зняти плакат, естонська, своєю чергою відмовилася. Пізніше з цієї причини відбулася зустріч естонських та російських прикордонників.

"Сьогодні о 10 годині ранку на мосту зустрілися представники естонської та російської прикордонних служб. Ця незапланована зустріч була ініційована російською стороною. Серед іншого, обговорювався плакат на Нарвському музеї, який російські представники зажадали від наших прикордонників прибрати", - розповів керівник Нарвського відділення поліції Індрек Пюві.

При цьому представники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії заявили, що в їх країні "такий плакат не заборонений" і що у своїй роботі вони виходять з естонського законодавства і що "російські чиновники не мають підстав вимагати демонтажу плаката".

Нагадаємо, 9 травня в Івангороді біля стін фортеці відбудеться концерт, присвячений Дню перемоги. Його видно з річкового променаду біля кордону в Нарві.