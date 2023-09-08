Естонія першою в ЄС хоче легалізувати конфіскацію активів РФ для відновлення України

Естонія планує стати першою країною Європейського союзу, яка цього року легалізує конфіскацію підсанкційних активів РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він сказав, що їх використовуватимуть для відновлення України і такий крок має дійсно "вдарити по Росії".

Цахкна заявив, що уряд Естонії схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, перш ніж відправити його до парламенту.

Естонія підштовхує ЄС до реалізації загальноєвропейського плану, оскільки він вирішує юридичні складнощі конфіскації підсанкцинних активів Росії.

Конфіскація може викликати судові позови від РФ

"Це дійсно вдарить по олігархах, це дійсно вдарить по російській державі", - сказав Цахкна.

За словами міністра, цей закон неминуче викличе російські судові позови.

Скільки активів може конфіскувати Естонія

Ініціатива Естонії, робота над якою ведеться з грудня минулого року, може торкнутися близько 35 мільйонів євро підсанкційних фінансових активів, що належать російським підприємствам в Естонії.

Згідно з естонською схемою, міжнародний реєстр збитків України використовуватимуть як підставу для експропріації активів, що підпадають під санкції.

За словами Цахкна, підготовка ініціативи відповідно до законодавства ЄС ускладнювалася жорсткими гарантіями приватної власності в Естонії.

Конфіскація активів РФ

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема й державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути надіслані на відновлення України. Наразі йдеться про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.