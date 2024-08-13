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Естонія передала Україні нову партію гумдопомоги: що туди увійшло

Фото: естонський автомобіль швидкої допомоги (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Естонія передала нову гуманітарну допомогу Україні - ще 5 укомплектованих автомобілів швидкої допомоги, а також необхідне медичне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ERR.

Відомо, що Таллінн також відправив в Україну електричні аспіратори, дефібрилятори, обладнання для дозування та введення ліків, носилки, вакуумні медичні матраци тощо.

Головний лікар Талліннської швидкої допомоги Рауль Адлас зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Естонія передала Києву 11 повністю укомплектованих автомобілів "швидкої".

 

Естонія підтримує Україну під час війни

Естонія продовжує підтримувати Україну в її боротьби із російською агресією. Країна не тільки надсилає гуманітарну, військову та фінансову допомогу, але й продовжує приймати українських біженців, а також підтримувати Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, у червні Україна підписала з Естонією гарантії безпеки.

Також посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявляла, що Естонія готова розглянути можливість відправки своїх військових в Україну.

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