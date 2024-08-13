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Эстония передала Украине новую партию гумпомощи: что туда вошло

Фото: эстонский автомобиль скорой помощи (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Эстония передала новую гуманитарную помощь Украине - еще 5 укомплектованных автомобилей скорой помощи, а также необходимое медицинское оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Известно, что Таллин также отправил в Украину электрические аспираторы, дефибрилляторы, оборудование для дозирования и введения лекарства, носилки, вакуумные медицинские матрасы и т.д.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Эстония передала Киеву 11 полностью укомплектованных автомобилей "скорой".

 

Эстония поддерживает Украину во время войны

Эстония продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Страна не только направляет гуманитарную, военную и финансовую помощь, но продолжает принимать украинских беженцев, а также поддерживать Украину на международной арене.

Напомним, в июне Украина подписала с Эстонией гарантии безопасности.

Также посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявляла, что Эстония готова рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину.

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ЭстонияГуманитарная помощьТаллинСкорая