Эстония передала Украине новую партию гумпомощи: что туда вошло

Известно, что Таллин также отправил в Украину электрические аспираторы, дефибрилляторы, оборудование для дозирования и введения лекарства, носилки, вакуумные медицинские матрасы и т.д.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Эстония передала Киеву 11 полностью укомплектованных автомобилей "скорой".