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Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием

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Пятница 09 декабря 2022 14:47
Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием Фото: Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием (twitter.com/Mariana_Betsa)
Автор: Елизавета Драбкина

Эстония отправила в украинские города еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Эстонии Марианну Бецу в Twitter.

"Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину, а именно в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву. Выражаем благодарность МИД Эстонии, Минкульту Украины и Минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу", - написала она.

Напомним, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Кроме того, Норвегия передала партию генераторов для украинских пограничников.

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Эстония генератор
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