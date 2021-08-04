ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эстония отправляет в Литву вторую команду для патрулирования границы с Беларусью

Новина українською →
Таллинн, Среда 04 августа 2021 20:35
Эстония отправляет в Литву вторую команду для патрулирования границы с Беларусью Фото: Эстония отправляет в Литву вторую команду для патрулирования границы с Беларусью (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в четверг, 5 августа, отправит вторую команду полицейского подразделения ESTPOL5. Она будет патрулировать литовско-белорусскую границу, чтобы пресечь массовую нелегальную миграцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В составе новой команды будет десять человек.

ESTPOL5 будет участвовать в наземном патрулировании, вести наблюдение с помощью дронов, выполнять задания по охране объектов и вести мониторинг ситуации. Срок командировки - один месяц.

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны, которые сейчас находятся в Литве, вернутся в Эстонию 7 августа.

Напомним, в палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки. Причиной стало плохое содержание нелегалов.

Добавим, власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Эстония Беларусь
NEWS
Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
Захват Кабмина: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
DAILY
Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят