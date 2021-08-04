Эстония отправляет в Литву вторую команду для патрулирования границы с Беларусью
Департамент полиции и погранохраны Эстонии в четверг, 5 августа, отправит вторую команду полицейского подразделения ESTPOL5. Она будет патрулировать литовско-белорусскую границу, чтобы пресечь массовую нелегальную миграцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В составе новой команды будет десять человек.
ESTPOL5 будет участвовать в наземном патрулировании, вести наблюдение с помощью дронов, выполнять задания по охране объектов и вести мониторинг ситуации. Срок командировки - один месяц.
Сотрудники Департамента полиции и погранохраны, которые сейчас находятся в Литве, вернутся в Эстонию 7 августа.
Напомним, в палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки. Причиной стало плохое содержание нелегалов.
Добавим, власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси.