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Эстония отправит Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью

Автор: РБК-Украина

Эстония намерена отправить Литве беспилотники и колючую проволоку для строительства забора на границе с Беларусью. Ожидается, что такая помощь поможет в борьбе с наплывом нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR.

Сообщается, что министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал отправить в Литву три беспилотника и 100 километров колючей проволоки.

"Литва - наш близкий союзник, наша задача - немедленно поддержать ее в этом кризисе", - заявил он в телефонной беседе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Он также добавил, что в августе Таллинн предоставит Литве три беспилотных летательных аппарата, "чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе". Помощь будет безвозмездной.

Напомним, вчера стало известно, что Литва приостановила строительство стены на границе с Беларусью из-за дефицита колючей проволоки.

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