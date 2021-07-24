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Естонія відправить Литві колючий дріт для паркану на кордоні з Білоруссю

Автор: РБК-Україна

Естонія має намір відправити Литві безпілотники і колючий дріт для будівництва паркану на кордоні з Білоруссю. Очікується, що така допомога допоможе в боротьбі з напливом нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання ERR.

Повідомляється, що міністр оборони Естонії Калле Лаанет пообіцяв відправити до Литви три безпілотники і 100 кілометрів колючого дроту.

"Литва - наш близький союзник, наше завдання - негайно підтримати її в цій кризі", - заявив він у телефонній бесіді з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Він також додав, що в серпні Таллінн надасть Литві три безпілотних літальних апарати, "щоб поліпшити ситуацію з обізнаністю на кордоні". Допомога буде безоплатною.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Литва призупинила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через дефіцит колючого дроту.

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