Естонія оголосила свої пропозиції щодо наступних санкцій проти РФ: подробиці

Естонія передала до Європейської комісії пропозиції щодо дев’ятого пакета санкцій проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить видання ERR.
"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив Рейнсалу.
За його словами, Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти Росії та був запроваджений якнайшвидше.
Під додаткові обмеження мають потрапити сфери енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі. Також санкції треба запровадити відносно додаткових фізичних та юридичних осіб.
Нагадаємо, що у ЄС залишається дедалі менше інструментів для тиску на Росію. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
Також Польща та країни Балтії пропонують нові санкції проти РФ.
В ЄС пропонують ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ.
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