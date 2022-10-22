Естонія оголосила свої пропозиції щодо наступних санкцій проти РФ: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить видання ERR.

"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив Рейнсалу.

За його словами, Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти Росії та був запроваджений якнайшвидше.

Під додаткові обмеження мають потрапити сфери енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі. Також санкції треба запровадити відносно додаткових фізичних та юридичних осіб.