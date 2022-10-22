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Естонія оголосила свої пропозиції щодо наступних санкцій проти РФ: подробиці

Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Естонія передала до Європейської комісії пропозиції щодо дев’ятого пакета санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить видання ERR.

"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив Рейнсалу.

За його словами, Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти Росії та був запроваджений якнайшвидше.

Під додаткові обмеження мають потрапити сфери енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі. Також санкції треба запровадити відносно додаткових фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, що у ЄС залишається дедалі менше інструментів для тиску на Росію. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Також Польща та країни Балтії пропонують нові санкції проти РФ.

В ЄС пропонують ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ.

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