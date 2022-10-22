Эстония объявила свои предложения по следующим санкциям против РФ: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит издание ERR.

"Принципиальное решение Европейского совета об усилении санкций против России - это политическое заявление о волеизъявлении, которое должно быть реализовано быстро", - заявил Рейнсалу.

По его словам, Эстония хочет, чтобы девятый санкционный пакет еще больше расширил и усилил санкции против России и был введен как можно скорее.

Под дополнительные ограничения должны оказаться сферы энергетики, банковского дела, пропаганды в СМИ и торговли. Также санкции следует ввести в отношении дополнительных физических и юридических лиц.