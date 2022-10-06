У ЄС залишається дедалі менше інструментів для тиску на Росію, - прем'єр Естонії

У Європейського союзу залишається все менше інструментів, за допомогою яких можна було б здійснювати економічний тиск на Росію.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на першому саміті Європейської політичної спільноти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на E15.Cz.