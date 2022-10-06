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У ЄС залишається дедалі менше інструментів для тиску на Росію, - прем'єр Естонії

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Прага, Четвер 06 жовтня 2022 15:27
У ЄС залишається дедалі менше інструментів для тиску на Росію, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Європейського союзу залишається все менше інструментів, за допомогою яких можна було б здійснювати економічний тиск на Росію.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на першому саміті Європейської політичної спільноти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на E15.Cz.

"Звичайно, у нашому інструментарії залишається все менше і менше інструментів, але потрібно чинити політичний тиск на Росію", - заявила прем'єр-міністр Естонії.

Вона також звернула увагу, що останнім часом говорять про слабку єдність у ЄС. За її словами, це не так і навела як приклад запроваджений ЄС восьмий пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.

Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений”.

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