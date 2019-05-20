Эстония обвинила Россию в нарушении границы

Военные Эстонии обвинили российский самолет Ту-154 в нарушении воздушной границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны страны.

"В минувшую субботу самолет Ту-154, принадлежащий Военно-морскому флоту России, вошел в воздушное пространство в районе острова Вайндло без разрешения", - говорится в сообщении.

По данным эстонских военных, он находился в воздушном пространстве страны менее минуты. Транспондер самолета, отвечающий за опознавание сигналов, был включен. В пресс-службе Сил обороны добавили, что у Ту-154 был план полета, и он не выходил на радиоконтакт с эстонскими службами воздушного движения.

В связи с этим МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту. По данным эстонского генштаба, это нарушение воздушной границы российским самолетом стало первым в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. Он отметил, что Россия усилила свою военную мощь в Западном военном округе, надеясь на ослабление НАТО в ближайшие годы. В частности, РФ разместила семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы.