Естонія звинуватила Росію в порушенні кордону

Військові Естонії звинуватили російський літак Ту-154 у порушенні повітряного кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони країни.

"В минулу суботу літак Ту-154, що належить Військово-морському флоту Росії, увійшов в повітряний простір в районі острова Вайндло без дозволу", - йдеться в повідомленні.

За даними естонських військових, він знаходився в повітряному просторі країни менше хвилини. Транспондер літака, що відповідає за розпізнавання сигналів, був включений. У прес-службі Сил оборони додали, що в Ту-154 був план польоту, і він не виходив на радіоконтакту з естонськими службами повітряного руху.

У зв'язку з цим МЗС Естонії викликав посла Росії і передав йому ноту. За даними естонського генштабу, це порушення повітряного кордону російським літаком стало першим в 2019 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Міністерства оборони Естонії Юрі Луйк попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку. Він зазначив, що Росія посилила свою військову міць у Західному військовому окрузі, сподіваючись на послаблення НАТО в найближчі роки. Зокрема, РФ розмістила сім нових військових полків і дислокували їх менш ніж в 50 км від державного кордону.