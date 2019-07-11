Эстония назначила нового посла в Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла Эстонской Республики в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт канцелярии главы государства.

Новым послом Эстонии в Украине стал Каймо Куусе.

Как отмечается, Кальюлайд назначила нового посла и отозвала нынешнего посла Герта Антсу.

Предыдущий президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес утвердил Герт Антсу послом Эстонии в Киеве в 2016 году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила нового главу делегации ЕС в Украине в рамках ротации в 2019 году. Новым главой делегации ЕС в Украине стал представитель Эстонии Марти Маасикас.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления экономических санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма.

Также на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Эстония была выбрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов. В голосовании участвовали все 193 государства-члена ООН.