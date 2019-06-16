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Глава МИД Эстонии выступил за продление санкций против РФ

Новости » Политика    16.06.2019 - 19:56
Глава МИД Эстонии выступил за продление санкций против РФ
Фото: Урмас Рейнсалу (twitter.com/MFAestonia)

Рейнсалу сообщил, что страны ЕС должны быть солидарны в политике в отношении РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления экономических санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Сообщается, что в понедельник, 17 июня, в Люксембурге должна пройти встреча глав МИД стран ЕС, где Рейнсалу намерен подчеркнуть необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности всей Европы, а также в солидарности в политике в отношении России.

"После оккупации Крыма Европейский союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации", - заявил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что для Эстонии остается важным, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной всеми союзными государствами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЕС готовит новые санкции против России. Одним из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

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