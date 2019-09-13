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Естонія сподівається на продовження реформ в Україні

Новини » Політика    13.09.2019 - 23:17
Естонія сподівається на продовження реформ в Україні
Фото: Керсти Кальюлайд (kmu.gov.ua)

Країни Балтії є великими прихильниками наближення України до Євросоюзу

Естонія сподівається на продовження реформ в Україні новою владою та є великим прихильником зближення України з Європейським союзом. Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд в рамках форуму "Ялтинська європейська стратегія" у Києві, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

"Естонія разом із іншими країнами Балтії є великим прихильником прагнення України бути ближчою до Європейського союзу. Зараз ми знову маємо відновлену надію на реформи в Україні і серйозно сподіваємося, що реформа місцевого самоврядування, децентралізації, охорони здоров’я, які були розпочаті попереднім урядом, будуть продовжуватися", - сказала Кальюлайд.

Вона додала, що Естонія завжди нагадуємо решті світу, що неможна мати справу з Росією, ніби нічого не сталося, "тому що Крим окупований, а на сході України все ще триває війна".

Нагадаємо, Кальюлайд також вітала звільнення утримуваних українців та закликала не забувати про інші території України, які тимчасово перебувають під контролем РФ.

Президент України Володимир Зеленський планує в жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії.

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