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Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр Естонії Кая Каллас повідомила, що країна не надаватиме притулку громадянам Росії, які бажають уникнути часткової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми тут приймаємо українських біженців від війни. Кожен громадянин несе відповідальність за дії своєї країни, це стосується і громадян Росії. Так що ми не надаємо жодного притулку. Це не підстава давати притулок російським чоловікам, які тікають із країни", - заявила Каллас.

Прем'єр вважає, що чоловіки повинні виступити та заявити, що вони проти цієї війни.

Таким чином Естонія пропонує росіянам на батьківщині зайнятися антивоєнною діяльністю.

Нагадаємо, що сьогодні РФ оголосила про проведення часткової мобілізації. Планується призвати 300 тисяч росіян.

Також, проживаючих в Естонії росіян не впускатимуть назад до країни у разу участі у війні.

Пізніше, Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

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