Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации

Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что страна не будет предоставлять убежище гражданам России, желающим избежать частичной мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это касается и граждан России. Так что мы не предоставляем ни одного убежища. Это не основание приютить российских мужчин, бегущих из страны", - заявила Каллас.
Премьер считает, что мужчины должны выступить и заявить, что они против этой войны.
Таким образом, Эстония предлагает россиянам на родине заняться антивоенной деятельностью.
Напомним, что сегодня РФ объявила о проведении частичной мобилизации. Планируется призвать 300 тысяч россиян.
Также проживающих в Эстонии россиян не будут пускать обратно в страну в случае участия в войне.
Позже Латвия заявила, что не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.
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