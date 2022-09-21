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Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации

Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что страна не будет предоставлять убежище гражданам России, желающим избежать частичной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это касается и граждан России. Так что мы не предоставляем ни одного убежища. Это не основание приютить российских мужчин, бегущих из страны", - заявила Каллас.

Премьер считает, что мужчины должны выступить и заявить, что они против этой войны.

Таким образом, Эстония предлагает россиянам на родине заняться антивоенной деятельностью.

Напомним, что сегодня РФ объявила о проведении частичной мобилизации. Планируется призвать 300 тысяч россиян.

Также проживающих в Эстонии россиян не будут пускать обратно в страну в случае участия в войне.

Позже Латвия заявила, что не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

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