Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это касается и граждан России. Так что мы не предоставляем ни одного убежища. Это не основание приютить российских мужчин, бегущих из страны", - заявила Каллас.

Премьер считает, что мужчины должны выступить и заявить, что они против этой войны.

Таким образом, Эстония предлагает россиянам на родине заняться антивоенной деятельностью.