Естонія може вдарити по території РФ у разі загрози війни з НАТО, - начальник штабу

За словами генерал-майора, до певного моменту, оборонний план НАТО передбачав, що армія Естонії повинна була самостійно протистояти росіянам близько 10 днів, доки надійде допомога союзників по Альянсу.

Однак новий план НАТО, за його словами, полягає у тому, що в разі нападу на Естонію, армія країни має право розгромити війська росіян на їхній власній території. Зокрема, маються на увазі удари по місцях дислокації російських військ, які збираються атакувати Естонію.

"Це величезна зміна. Це та зміна, яку війна в Україні принесла багатьом союзникам по НАТО. Ми більше не можемо чекати, коли нас вдарять кувалдою по голові, але ми повинні бути першими, щоб мати можливість робити певні речі", - сказав Карус.