Естонія має намір закупити САУ Caesar та побудувати новий військовий корабель

Сили оборони Естонії можуть отримати 18 сучасних французьких бронетранспортерів типу Caesar. Це посилення заплановано Міністерством оборони Естонії в новому плані розвитку.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
За його словами, 155-міліметрові колісні гармати є найважливішою закупівлею озброєнь у пакеті посилення оборони. Планується сформувати окремий батальйон із 18 гармат, який перебуватиме під безпосереднім командуванням 1-ї дивізії.
Наразі Сили оборони Естонії мають у своєму розпорядженні 24 гусеничні мобільні артилерійські установки, а також придбану в Південній Кореї 155-міліметрову гармату K9 Kõu. Згідно з контрактом, у найближчі роки звідти буде поставлено ще 12 одиниць.
"Усі можливості дальньої дії будуть зосереджені в дивізії, тому що саме дивізія в будь-якому разі визначатиме поле бою. Для того щоб мати швидкий і гнучкий потенціал дальньої дії, ми закупимо додаткову колісну артилерію. Цей напрямок, ця бригада, де нам потрібна допомога [під час війни], отримає цю підтримку. На гусеницях особливо не поманевруєш", - заявив міністр.
Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.
А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.
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