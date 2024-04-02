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Эстония намерена закупить САУ Caesar и построить новый военный корабль

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских бронетранспортеров типа Caesar. Это усиление запланировано Министерством обороны Эстонии в новом плане развития.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

По его словам, 155-миллиметровые колесные орудия являются самой важной закупкой вооружений в пакете усиления обороны. Планируется сформировать отдельный батальон из 18 орудий, который будет находиться под непосредственным командованием 1-й дивизии.

В настоящее время Силы обороны Эстонии располагают 24 гусеничными мобильными артиллерийскими установками, а также приобретенной в Южной Корее 155-миллиметровой пушкой K9 Kõu. Согласно контракту, в ближайшие годы оттуда будет поставлено еще 12 единиц.

"Все возможности дальнего действия будут сосредоточены в дивизии, потому что именно дивизия в любом случае будет определять поле боя. Для того чтобы иметь быстрый и гибкий потенциал дальнего действия, мы закупим дополнительную колесную артиллерию. Это направление, эта бригада, где нам нужна помощь [во время войны], получит эту поддержку. На гусеницах особо не поманеврируешь", - заявил министр. 

 

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

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Эстония