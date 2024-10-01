Естонія має намір реструктуризувати військову допомогу Україні: що це означає

Найближчими роками підтримка України з боку Естонії продовжиться, однак фокус буде зроблено на товарах місцевого виробництва.

За словами Певкура, Естонія вже почала переговори з Україною з приводу їхніх пріоритетів, щоб адаптувати свою продукцію під українські потреби.

Естонська оборонна промисловість здатна виробляти широкий асортимент товарів на суму понад 100 млн євро на рік, включно з безпілотниками, системами розмінування та спостереження, військовими катерами та противодроновими рушницями.

Міністр зазначив, що естонська військова продукція, що поставляється в Україну, отримала високі оцінки і залишається затребуваною. Серед успішних поставок - безпілотники, військові катери та противодронові рушниці. Після узгодження пріоритетів української сторони, Естонія планує організувати тендери для своїх оборонних підприємств.