Эстония намерена реструктуризовать военную помощь Украине: что это значит

В ближайшие годы поддержка Украины со стороны Эстонии продолжится, однако фокус будет сделан на товарах местного производства.

По словам Певкура, Эстония уже начала переговоры с Украиной по поводу их приоритетов, чтобы адаптировать свою продукцию под украинские нужды.

Эстонская оборонная промышленность способна производить широкий ассортимент товаров на сумму более 100 млн евро в год, включая беспилотники, системы разминирования и наблюдения, военные катера и противодроновые ружья.

Министр отметил, что эстонская военная продукция, поставляемая в Украину, получила высокие оценки и остается востребованной. Среди успешных поставок - беспилотники, военные катера и противодроновые ружья. После согласования приоритетов украинской стороны, Эстония планирует организовать тендеры для своих оборонных предприятий.