RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония намерена реструктуризовать военную помощь Украине: что это значит

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония намерена изменить структуру военной помощи Украине, сосредоточив ее на продукции эстонских предприятий. В 2023 году Эстония предоставила Украине помощь на сумму около 100 млн евро, что составляет 0,25% ВВП страны.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В ближайшие годы поддержка Украины со стороны Эстонии продолжится, однако фокус будет сделан на товарах местного производства.

По словам Певкура, Эстония уже начала переговоры с Украиной по поводу их приоритетов, чтобы адаптировать свою продукцию под украинские нужды.

Эстонская оборонная промышленность способна производить широкий ассортимент товаров на сумму более 100 млн евро в год, включая беспилотники, системы разминирования и наблюдения, военные катера и противодроновые ружья.

Министр отметил, что эстонская военная продукция, поставляемая в Украину, получила высокие оценки и остается востребованной. Среди успешных поставок - беспилотники, военные катера и противодроновые ружья. После согласования приоритетов украинской стороны, Эстония планирует организовать тендеры для своих оборонных предприятий.

Помощь Украине от Эстонии

Эстония продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине в ее сопротивлении российской агрессии. Наряду с предоставлением гуманитарной, военной и финансовой помощи, Таллинн принимает украинских беженцев и активно выступает за поддержку Украины на международной арене.

В июне Украина и Эстония подписали соглашение о предоставлении гарантий безопасности.

Кроме того, посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила о готовности Эстонии рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияПомощь УкраинеВойна России против УкраиныВойна в Украине