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Естонія має намір реструктуризувати військову допомогу Україні: що це означає

Вівторок 01 жовтня 2024 10:30
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Естонія має намір реструктуризувати військову допомогу Україні: що це означає Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія має намір змінити структуру військової допомоги Україні, зосередивши її на продукції естонських підприємств. У 2023 році Естонія надала Україні допомогу на суму близько 100 млн євро, що становить 0,25% ВВП країни.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Найближчими роками підтримка України з боку Естонії продовжиться, однак фокус буде зроблено на товарах місцевого виробництва.

За словами Певкура, Естонія вже почала переговори з Україною з приводу їхніх пріоритетів, щоб адаптувати свою продукцію під українські потреби.

Естонська оборонна промисловість здатна виробляти широкий асортимент товарів на суму понад 100 млн євро на рік, включно з безпілотниками, системами розмінування та спостереження, військовими катерами та противодроновими рушницями.

Міністр зазначив, що естонська військова продукція, що поставляється в Україну, отримала високі оцінки і залишається затребуваною. Серед успішних поставок - безпілотники, військові катери та противодронові рушниці. Після узгодження пріоритетів української сторони, Естонія планує організувати тендери для своїх оборонних підприємств.

Допомога Україні від Естонії

Естонія продовжує надавати всебічну підтримку Україні в її опорі російській агресії. Поряд із наданням гуманітарної, військової та фінансової допомоги, Таллінн приймає українських біженців і активно виступає за підтримку України на міжнародній арені.

У червні Україна та Естонія підписали угоду про надання гарантій безпеки.

Крім того, посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила про готовність Естонії розглянути можливість відправлення своїх військових до України.

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