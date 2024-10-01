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Эстония намерена реструктуризовать военную помощь Украине: что это значит

Вторник 01 октября 2024 10:30
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Эстония намерена реструктуризовать военную помощь Украине: что это значит Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония намерена изменить структуру военной помощи Украине, сосредоточив ее на продукции эстонских предприятий. В 2023 году Эстония предоставила Украине помощь на сумму около 100 млн евро, что составляет 0,25% ВВП страны.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В ближайшие годы поддержка Украины со стороны Эстонии продолжится, однако фокус будет сделан на товарах местного производства.

По словам Певкура, Эстония уже начала переговоры с Украиной по поводу их приоритетов, чтобы адаптировать свою продукцию под украинские нужды.

Эстонская оборонная промышленность способна производить широкий ассортимент товаров на сумму более 100 млн евро в год, включая беспилотники, системы разминирования и наблюдения, военные катера и противодроновые ружья.

Министр отметил, что эстонская военная продукция, поставляемая в Украину, получила высокие оценки и остается востребованной. Среди успешных поставок - беспилотники, военные катера и противодроновые ружья. После согласования приоритетов украинской стороны, Эстония планирует организовать тендеры для своих оборонных предприятий.

Помощь Украине от Эстонии

Эстония продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине в ее сопротивлении российской агрессии. Наряду с предоставлением гуманитарной, военной и финансовой помощи, Таллинн принимает украинских беженцев и активно выступает за поддержку Украины на международной арене.

В июне Украина и Эстония подписали соглашение о предоставлении гарантий безопасности.

Кроме того, посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила о готовности Эстонии рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину.

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