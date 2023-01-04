Естонія має намір першою в Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні

"Європейські країни доручили Єврокомісії розробити юридичну схему, яка б дозволила використовувати заморожені активи для допомоги та відновлення України. Але консенсусу з цього питання поки що не досягнуто. Ми обговорили це в уряді і вирішили, що паралельно почнемо створення юридичної структури, яка дозволить використати ці гроші ", - Заявив він.

Глава МЗС Естонії повідомив, що таке рішення уряду стало б прецедентом із погляду міжнародного права.

Зазначимо, що Європейський союз з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заморозив активи Кремля, що перебувають у його розпорядженні, на суму 17 млрд євро, а санкції також заморозили валютні резерви Центрального банку Росії на суму 300 млрд євро.

Нагадаємо, в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб або компаній із Росії на суму близько 5 млрд євро.

Крім того, ЄС може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку РФ, якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.

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