У ЄС назвали умову розморожування 300 млрд євро Центробанку Росії

Європейський союз може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку Російської Федерації, якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара Дідьє Рейндерса, яку цитує DPA .

За його словами, на сьогодні заморожено російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках пакету санкцій проти Росії. Крім того, під заморозку потрапили 300 млрд євро з валютних резервів Центробанку Росії.

"На мій погляд, ці 300 млрд євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, поки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України", - зазначив Рейндерс.