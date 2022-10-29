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У ЄС назвали умову розморожування 300 млрд євро Центробанку Росії

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Брюссель, Субота 29 жовтня 2022 17:16
У ЄС назвали умову розморожування 300 млрд євро Центробанку Росії Фото: європейський комісар Дідьє Рейндерс (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку Російської Федерації, якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара Дідьє Рейндерса, яку цитує DPA .

За його словами, на сьогодні заморожено російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках пакету санкцій проти Росії. Крім того, під заморозку потрапили 300 млрд євро з валютних резервів Центробанку Росії.

"На мій погляд, ці 300 млрд євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, поки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України", - зазначив Рейндерс.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що заважає конфіскації російських активів у Європі. За його словами, на сьогодні відсутня відповідна правова практика.

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