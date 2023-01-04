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Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине

Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине. Поскольку Еврокомиссия не продвигается в принятии решения об использовании этих активов.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги", - заявил он.

Глава МИД Эстонии сообщил, что такое решение правительства стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

Отметим, что Европейский союз с начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозил, находящиеся в его распоряжении активы Кремля на сумму 17 млрд евро, а санкции также заморозили валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 млрд евро.

Напомним, в Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из России на сумму около 5 млрд евро.

Кроме того, ЕС может разморозить 300 млрд. евро резервов Центрального банка РФ, если она добровольно присоединится к восстановлению Украины.

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