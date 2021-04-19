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У Путина отреагировали на угрозы США о последствиях в случае смерти Навального

Новина українською → Москва, Понедельник 19 апреля 2021 14:00
У Путина отреагировали на угрозы США о последствиях в случае смерти Навального Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

США пригрозили Москве последствиями в случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. В Кремле это "никак не восприняли".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он также напомнил, что во время телефонного разговора президентов РФ и США тема дела Навального не поднималась.

"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств", - заявил Песков.

Ранее советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, что правительство США предупредило власти России о последствиях, если критик Кремля Алексей Навальный умрет в тюрьме. Конкретные меры не разглашаются.

Отметим, сторонники Навального заявляют, что здоровье 44-летнего критика Кремля стремительно ухудшается, его пресс-секретарь говорит, что он "умирает". По словам врачей, у оппозиционера растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем.

Напомним, в ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному.

Ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

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