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Естонія готова надати притулок Навальному, - МЗС

Новость на русском → Таллін, Понеділок 19 квітня 2021 20:55
Естонія готова надати притулок Навальному, - МЗС Фото: Естонія готова надати притулок Олексію Навальному (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Естонія готова надати притулок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Однак якщо він про це попросить.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс в інтерв'ю виданню ERR.

"Естонія б серйозно розглянула це питання. Однак саме Олексію Навальному вирішувати, на якій країні він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить", - заявила вона.

Міністр відзначила, в Європейському союзі виступили зі спільною заявою, в якій засудили порушення прав людини в Росії у зв'язку з затриманням Навального.

"Ми бачимо, як погіршилося його здоров'я. Росія повинна деескалірувати військову діяльність у прикордонних районах України, дотримувати норми міжнародного права і припинити порушення прав людини", - підкреслила Лійметс.

Нагадаємо, у ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції по Навальному.

Раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і загальний стан погіршувався.

Крім того, США пригрозили Москві наслідками у разі смерті російського опозиціонера Олексія Навального в тюрмі.

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