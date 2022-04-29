Эстония и Финляндия совместно арендуют плавучий терминал для сжиженного газа
Министры экономики Эстонии и Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве двух стран в создании мощностей по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Стороны запланировали аренду плавучего СПГ-терминала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.
Таави Аас (Эстония) и Мика Линтиля (Финляндия) подписали план аренды плавучего терминала с мощностью регазификации на минимальном уровне 30 ТВт-ч. в год. Расходы на СПГ-терминал будут делиться пропорционально доле использования газа.
Эстонские и финские власти планируют реализовать проект до конца 2022 года. К работе над ним будут привлечены эстонская компания Elering и финское предприятие Gasgrid. Терминал будет работать в стране, которая скорее справится с построением инфраструктуры обслуживания.
В дальнейшем СПГ-терминал будет базироваться в финском порту Инкоо. В настоящее время суммарное потребление газа в обеих странах составляет ориентировочно 28 ТВт-ч. в год.
К слову, Молдова договорилась о поставках газа из России на май.
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