Молдова договорилась с РФ о продолжении поставок газа

Глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подтвердил продолжение поставок голубого топлива российским "Газпромом" в Молдову в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чебана .

В Молдове заявили о дальнейших поставках газа из РФ. Ранее молдовские власти объявили о риске прекращения импорта в мае.

"ПАО "Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года", – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года власти Молдовы и представители "Газпрома" договорились до 1 мая провести аудит долгов "Молдовагаза". По версии российской корпорации, ей задолжали свыше 700 млн долларов. Молдова готова рассчитаться по долгам только после проведения аудита.