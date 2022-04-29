Молдова договорилась с РФ о продолжении поставок газа
Глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подтвердил продолжение поставок голубого топлива российским "Газпромом" в Молдову в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чебана.
В Молдове заявили о дальнейших поставках газа из РФ. Ранее молдовские власти объявили о риске прекращения импорта в мае.
"ПАО "Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года", – говорится в сообщении.
В декабре прошлого года власти Молдовы и представители "Газпрома" договорились до 1 мая провести аудит долгов "Молдовагаза". По версии российской корпорации, ей задолжали свыше 700 млн долларов. Молдова готова рассчитаться по долгам только после проведения аудита.
Напомним, в Офисе президента спрогнозировали наступление бедности в РФ после введения эмбарго на энергоносители.
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