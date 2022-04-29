Естонія і Фінляндія спільно орендують плавальний термінал для зрідженого газу

Міністри економіки Естонії та Фінляндії підписали меморандум про співпрацю двох країн у створенні потужностей для імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ). Сторони запланували оренду плавального ЗПГ-терміналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS .

Тааві Аас (Естонія) та Міка Лінтіля (Фінляндія) підписали план оренди плавального терміналу з потужністю регазифікації на мінімальному рівні 30 ТВт-год. на рік. Витрати на ЗПГ-термінал ділитимуть пропорційно до частки використання газу.

Естонська та фінська влади планують реалізувати проект до кінця 2022 року. До роботи над ним залучать естонську компанію Elering та фінське підприємство Gasgrid. Термінал працюватиме в країні, що швидше впорається з побудовою інфраструктури обслуговування.

Надалі ж ЗПГ-термінал базуватиметься у фінському порту Інкоо. Нині сумарне споживання газу обох країн складає орієнтовно 28 ТВт-год. на рік.