Естонія допускає повне закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ

"Естонія знала про рішення Фінляндії закрити чотири пункти пропуску. Це, звичайно, може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, опиняться на естонських прикордонних переходах", - відповів Коммусаар.

За його словами, в'їзд до Євросоюзу через Естонію можливий тільки для тих, хто має на це всі законні підстави.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску", - додав глава прикордонної служби.

РФ направила мігрантів до Фінляндії

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть на велосипеді через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Сьогодні Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон із Росією. Пункти пропуску закриють у ніч із п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що Росія пустила громадян Сомалі, які не мають права на в'їзд, на кордон Естонії. Він назвав це гібридною атакою проти Таллінна.