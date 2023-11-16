В Естонії повідомили про гібридну атаку з боку РФ за допомогою мігрантів із Сомалі

Росія пустила громадян Сомалі, які не мають права на в'їзд, на кордон Естонії. Це є гібридною атакою проти Таллінна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Міграційний тиск з боку Росії на фінський кордон зріс, а в четвер і в Естонію з РФ захотіли потрапити вісім громадян Сомалі, які не мають права на в'їзд", - йдеться в заяві.

За його словами, сьогодні вранці між 8:00 і 9:30 вісім громадян Сомалі намагалися в'їхати в Естонію через Нарву. Через відсутність шенгенської візи або посвідки на проживання їм було на кордоні оформлено заборону на в'їзд, їх відправили назад у Російську Федерацію.

За словами Ляенеметса, по інший бік російського кордону на прикордонних пунктах було помічено ще кілька подібних осіб, але не в дуже великій кількості.

Росія займається гібридними атаками на Естонію

"Громадяни Сомалі навряд чи самі все це придумали. Як я вже сказав, без відповідних прав вони не зможуть перетнути російський кордон. Наш посил полягає в тому, що через Естонію в такий спосіб не можна в'їхати до Європейського союзу", - наголосив глава МВС.

Він додав, що це можна назвати гібридною атакою. Це робиться дуже свідомо, люди приходять до них, починають просити притулку і міжнародного захисту, а країна має почати їх розміщувати і приймати

"Очевидно, що вже було зроблено перший крок у бік Фінляндії, тепер прийшла черга Естонії. Мета всієї цієї діяльності - дестабілізувати суспільство і викликати в людей занепокоєння та страх, а також знизити довіру до уряду та державних установ. Але ми не залишимо це просто так, будемо діяти рішуче", - додав Ляенеметс.

РФ направила мігрантів до Фінляндії

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть на велосипеді через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Учора фінські ЗМІ повідомили, що уряд Фінляндії планує закрити кордон із Росією. Однак медіа не уточнювали, на який період збираються закрити пункти пропуску і чи діятимуть обмеження по всій лінії східного кордону.

А сьогодні Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон із Росією. Пункти пропуску закриють у ніч із п'ятниці на суботу, 18 листопада.