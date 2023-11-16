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Эстония допускает полное закрытие пунктов пропуска на границе с РФ

Архивное фото: руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар (facebook com veiko kommusaar)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллинн тоже может принять подобные решения.

Об этом заявил руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска. Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", - ответил Коммусаар.

По его словам, въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", - добавил глава пограничной службы.

РФ направила мигрантов в Финляндию

В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.

Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия пустила граждан Сомали, не имеющих права на въезд, на границу Эстонии. Он назвал это гибридной атакой против Таллинна.

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