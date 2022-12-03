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Естонія домовилася з США про купівлю HIMARS на понад 200 млн доларів

Фото: Естонія підписала з США контракт про купівлю HIMARS (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталія Юрченко

Естонія домовилася з США про купівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сума контракту становить понад 200 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Генеральний директор Державного центру оборонних інвестицій Естонії (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар у п'ятницю підписав контракт з американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA). Виробником озброєння є компанія Lockheed Martin.

Зазначається, що договір вартість понад 200 млн доларів є найбільшою оборонною закупкою Естонії. Також у рамках контракту Естонія отримає боєприпаси і засоби зв'язку.

"Також угода передбачає вирішення питань, пов'язаних із навчанням і логістикою. До пакета також входять різні ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 кілометрів", - пояснив керівник відділу озброєнь Центру оборонних інвестицій Раміль Ліпп.

У Генштабі Естонії зазначають, що дана купівля стратегічно важлива, бо є сприяє розвитку обороноздатності країни.

Нагадаємо, що Пентагон нещодавно також уклав контракт вартістю майже 440 млн доларів на виготовлення додаткових HIMARS.

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