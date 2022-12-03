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Эстония договорилась с США о покупке HIMARS более чем на 200 млн долларов

Фото: Эстония подписала с США контракт о покупке HIMARS (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония договорилась с США о покупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма контракта составляет более 200 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар подписал в пятницу контракт с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA). Производителем вооружения является компания Lockheed Martin.

Отмечается, что договор стоимость более 200 млн долларов является крупнейшей оборонной закупкой Эстонии. Также в рамках договора Эстония получит боеприпасы и средства связи.

"Соглашение также предусматривает решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В пакет также входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - объяснил руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

В Генштабе Эстонии отмечают, что данная покупка стратегически важная, поскольку способствует развитию обороноспособности страны.

Напомним, что Пентагон недавно также заключил контракт стоимостью почти 440 млн долларов на изготовление дополнительных HIMARS.

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