Эстония договорилась с США о покупке HIMARS более чем на 200 млн долларов

Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар подписал в пятницу контракт с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA). Производителем вооружения является компания Lockheed Martin.

Отмечается, что договор стоимость более 200 млн долларов является крупнейшей оборонной закупкой Эстонии. Также в рамках договора Эстония получит боеприпасы и средства связи.

"Соглашение также предусматривает решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В пакет также входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - объяснил руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

В Генштабе Эстонии отмечают, что данная покупка стратегически важная, поскольку способствует развитию обороноспособности страны.

Напомним, что Пентагон недавно также заключил контракт стоимостью почти 440 млн долларов на изготовление дополнительных HIMARS.

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