Эстония и Дания будут обучать детективов НАБУ

Таким образом Эстония и Дания внесут вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза

Министр иностранных дел (МИД) Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония совместно с Данией готова обучать детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Эстонии.

"Через Центр восточного партнерства Эстонии мы внесем вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза, в рамках которой будем обучать детективов антикоррупционного бюро Украины", - заявил он в среду в Копенгагене.

По его словам, "обе страны поддерживают организацию обучения журналистов и лидеров общественного мнения для лучшего донесения до общественности содержания реформ и необходимости сохранения энтузиазма украинцев по продолжению процесса реформ".

Также Миксер отметил, что Украина достигла значительных успехов в реализации реформ, однако подчеркнул, что реформы должны продолжаться.

Напомним, 26-27 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом примет участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.

В ходе конференции глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о значительном прогрессе Украины в реформах.