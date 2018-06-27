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Интервью

Эстония и Дания будут обучать детективов НАБУ

НовостиПолитика    27.06.2018 - 19:19
Иллюстративное фото (vm.ee)
Иллюстративное фото (vm.ee)

Таким образом Эстония и Дания внесут вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза

Министр иностранных дел (МИД) Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония совместно с Данией готова обучать детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Эстонии.

"Через Центр восточного партнерства Эстонии мы внесем вклад в антикоррупционную инициативу Европейского союза, в рамках которой будем обучать детективов антикоррупционного бюро Украины", - заявил он в среду в Копенгагене.

По его словам, "обе страны поддерживают организацию обучения журналистов и лидеров общественного мнения для лучшего донесения до общественности содержания реформ и необходимости сохранения энтузиазма украинцев по продолжению процесса реформ".

Также Миксер отметил, что Украина достигла значительных успехов в реализации реформ, однако подчеркнул, что реформы должны продолжаться.

Напомним, 26-27 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом примет участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене. 

В ходе конференции глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о значительном прогрессе Украины в реформах.

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Теги публикации: НАБУ, Эстония, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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