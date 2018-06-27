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Естонія і Данія будуть навчати детективів НАБУ

НовиниПолітика    27.06.2018 - 19:19
Ілюстративне фото (vm.ee)
Ілюстративне фото (vm.ee)

Таким чином Естонія і Данія внесуть внесок у антикорупційну ініціативу Європейського союзу

Міністр закордонних справ (МЗС) Естонії Свен Міксер заявив, що Естонія спільно з Данією готова навчати детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це зазначається в повідомленні на сайті МЗС Естонії.

"Через Центр східного партнерства Естонії ми внесемо внесок у антикорупційну ініціативу Європейського союзу, в рамках якої будемо навчати детективів антикорупційного бюро України", - заявив він у середу в Копенгагені.

За його словами, "обидві країни підтримують організацію навчання журналістів та лідерів громадської думки для кращого донесення до громадськості змісту реформ і необхідність збереження ентузіазму українців по продовженню процесу реформ".

Також Міксер зазначив, що Україна досягла значних успіхів у реалізації реформ, однак підкреслив, що реформи повинні тривати.

Нагадаємо, 26-27 червня урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом візьме участь у другій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні в Копенгагені.

У ході конференції глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив про значний прогрес України у реформах.

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Теги публікації: НАБУ, Эстония, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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