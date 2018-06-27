Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Глава МИД Великобритании заявил о значительном прогрессе Украины в реформах

НовостиПолитика    27.06.2018 - 12:42
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

По словам Джонсона, Украина сейчас ведет две войны, защищая мир от агрессии РФ и развивая демократию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада должны помнить, что Украина сейчас ведет две войны, защищая мир от агрессии России и развивая демократию. Об этом он сказал 27 июня на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания), передает "Радио Свобода".

"Через год после лондонской конференции по реформированию Украины сильная международная поддержка Украины есть сегодня в Копенгагене. Значительный прогресс в реформах достигнут, но украинское правительство должно опираться на этот импульс. Мы и наши партнеры здесь, чтобы помочь", - сказал министр.

Он также отметил принятие в Украине закона об антикоррупционном суде и подчеркнул необходимость усовершенствовать некоторые положения документа, в частности, об апелляции новосозданного органа в тех антикоррупционных делах, которые есть уже сейчас.

Напомним, 26-27 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом примет участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.

Парубий подписал закон о нацбезопасности Закон о Brexit вступил в силу в Британии
Теги публикации: Украина, Великобритания, реформы, борис джонсон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь