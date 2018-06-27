Глава МИД Великобритании заявил о значительном прогрессе Украины в реформах

По словам Джонсона, Украина сейчас ведет две войны, защищая мир от агрессии РФ и развивая демократию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада должны помнить, что Украина сейчас ведет две войны, защищая мир от агрессии России и развивая демократию. Об этом он сказал 27 июня на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания), передает "Радио Свобода".

"Через год после лондонской конференции по реформированию Украины сильная международная поддержка Украины есть сегодня в Копенгагене. Значительный прогресс в реформах достигнут, но украинское правительство должно опираться на этот импульс. Мы и наши партнеры здесь, чтобы помочь", - сказал министр.

A year on from the London #UkraineReformConference, strong international support for in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Ukrainian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help pic.twitter.com/eospPeUq1j — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 27, 2018

Он также отметил принятие в Украине закона об антикоррупционном суде и подчеркнул необходимость усовершенствовать некоторые положения документа, в частности, об апелляции новосозданного органа в тех антикоррупционных делах, которые есть уже сейчас.

Напомним, 26-27 июня правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом примет участие во второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.