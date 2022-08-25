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В Эстонии заявили, що РФ не удалось изолировать в ряде международных организаций

Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Деятельность Россиийской Федерации не удалось прекратить в ряде международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна ревностно поддерживает инициативы, которые способствуют изоляции РФ от работы в международных организациях.

После начала полномасшабной войны России против Украины страну-агрессора исключили из Совета Европы, приостановили ее членство в Совете ООН по правам человека, а также решили прекратить рассмотрение вопроса о членстве РФ в Организации экономического сотрудничества и развития.

"Однако все еще есть ряд примеров, когда политика изоляционизма не увенчалась успехом, или когда по различным процедурным причинам деятельность России в организациях не была прекращена", - сказал Рейнсалу.

Он отметил, что для Эстонии важно добиться приостановки деятельности РФ прежде всего в тех организациях, пребывание которых дает ей возможность использовать полученную информацию для продолжения развязанной ею агрессивной войны или где членство в организации является для России вопросом чести и престижа.

"Цена этой войны для России как агрессора еще недостаточно высока. Эстония и международное сообщество могут и должны сделать больше“, - добавил он.

Напомним, Украина и Эстония согласовали дальнейшие шаги в отношении возможного запрета на выдачу туристических виз россиянам.

Кроме того, Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против РФ.

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