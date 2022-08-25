В Естонії заявили, що РФ не вдалося ізолювати в ряді міжнародних організацій

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна підтримує ініціативи, які сприяють ізоляції РФ від роботи в міжнародних організаціях.

Після початку повномасшабної війни Росії проти України країну-агресора виключили з Ради Європи, призупинили її членство в Раді ООН з прав людини, а також вирішили припинити розгляд питання про членство РФ в Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Проте все ще є ряд прикладів, коли політика ізоляціонізму не увінчалася успіхом, або коли з різних процедурних причин діяльність Росії в організаціях не була припинена", - сказав Рейнсалу.

Він зазначив, що для Естонії важливо домогтися припинення діяльності РФ перш за все в тих організаціях, перебування яких дає їй можливість використовувати отриману інформацію для продовження розв'язаної нею агресивної війни або де членство в організації є для Росії питанням честі і престижу.

"Ціна цієї війни для Росії як агресора ще недостатньо висока. Естонія і міжнародне співтовариство можуть і повинні зробити більше“, - додав він.