Сотрудников Danske Bank подозревают в отмывании денег

Фото: Danske Bank (twitter.com/irish)

В банке заявили, что они проверили бывших и нынешних сотрудников в связи с возможной причастностью к сомнительным транзакциям

Сотрудников эстонского филиала банка Дании Danske Bank подозревают в незаконном получении материальной выгоды от помощи в совершении подозрительных сделок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Berlingske Tidende.

Как отмечается, эстонские правоохранители сейчас ведут расследование. Как минимум, 8 сотрудников вносили на свои счета подозрительные суммы денег.

В банке заявили, что они проверили бывших и нынешних сотрудников в связи с возможной причастностью к сомнительным транзакциям.

Отметим, ранее главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрений в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.

Как ранее РБК-Украина сообщало, скандал с отмыванием денег потряс Данию, страну, которая ассоциируется одним из самых низких уровней коррупции в мире и высоким уровнем прозрачности. Претензии к Danske Bank до сих пор заключались в том, что через его эстонский филиал отмыли 9,1 млрд долларов в период между 2007 и 2015 годами, причем незаконные средства в основном поступали из России. Официальные расследования продолжаются в Дании и Эстонии, а в августе датские СМИ сообщили, что власти США также заинтересовались этим делом.

Danske Bank также сообщил, что отказывается от 200 млн евро дохода от сомнительных сделок, проведенных в эстонском филиале.