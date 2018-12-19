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В Естонії затримали 10 осіб у справі про відмивання мільярдів доларів

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 14:07
В Естонії затримали 10 осіб у справі про відмивання мільярдів доларів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Естонії затримали екс-співробітників банку Danske Bank

В Естонії затримали десять колишніх співробітників місцевого відділення банку Danske Bank. Про це заявив голова Центральної кримінальної поліції Айвар Алавере, передає РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що затримані раніше працювали у підрозділі Danske Bank, який надає послуги VIP-клієнтам і можуть бути причетні до відмивання проходили через банк великих сум.

При цьому імена затриманих він не назвав. Видання зазначає, що серед затриманих немає колишнього глави естонської відділення Danske Bank Айвара Рехе.

Державний прокурор Данії щодо особливо тяжких економічних і міжнародних злочинів звинуватив фінансову організацію за підсумками розслідування, розпочатого в серпні цього року. Розслідування щодо Danske Bank також проводять регулятори ЄС і США.

У вересні газета Financial Times повідомляла, що тільки за один рік через естонське відділення Danske Bank було проведено 30 млрд доларів нерезидентів, в основному громадян Росії та інших держав, колишніх раніше республіками СРСР.

Нагадаємо, співробітників естонського філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у скоєнні підозрілих угод.

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