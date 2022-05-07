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Эстония займется восстановлением Житомирской области, - глава МИД

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Киев, Суббота 07 мая 2022 06:47
Эстония займется восстановлением Житомирской области, - глава МИД Флаг Эстонии (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Эстония намерена помогать Украине в восстановлении инфраструктурных объектов Житомирской области. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в ходе визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

"Мы бы хотели сосредоточить наше внимание на Житомирской области. Мы хотим помочь этой области с проведением восстановления", - сказала глава МИД Эстонии.

По словам Лийметс, у Эстонии уже сформировалось понимание потребностей Украины, и в дальнейшем страна намерена оказывать помощь, используя эту информацию. Таллин также планирует привлечь к восстановлению Житомирской области ряд партнеров.

"Эстония - это небольшая страна, но наша идея состоит в том, чтобы привлечь других партнеров, в частности финансовых партнеров и другие страны, чтобы совместно присоединиться к восстановлению домов, детских садов и обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов", - отметила министр.

Напомним, что 6 мая в Киеве Владимир Зеленский встретился с главами МИД стран Балтии. В ходе встречи обсуждались совместные шаги по усилению давления на Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к введению 7-го пакета санкций против РФ.

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