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В Эстонии вылетел в кювет рейсовый автобус, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 11:53
В Эстонии вылетел в кювет рейсовый автобус, есть пострадавшие
Фото: метро происшествия (err.ee)

Среди пострадавших четверо граждан Латвии

В воскресенье, 29 декабря, рано утром на 30-м километре шоссе Таллин - Нарва съехал с дороги рейсовый автобус, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ERR.

Как сообщается, среди пострадавших четверо граждан Латвии.

По первоначальным данным, в автобусе находились 67 человек, из них двое - водители. Сидевший за рулем во время аварии мужчина был трезв.

Все пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Напомним, в Каире столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Также пострадали 10 человек. Отмечается, что к месту автокатастрофы прибыли 12 автомобилей "скорой помощи". Причины ДТП неизвестны.

В Венесуэле произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из города Сан Кристобаль в Маракайбо, в результате которого погибли 16 человек. Отмечается, что авария произошла из-за того, что у автобуса лопнула шина, он съехал с дороги и перевернулся. Пострадавших госпитализировали.

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